«Non trovo baristi giovani con voglia di lavorare»: bar chiude due sere

di Elisa Giraud

MARENO DI PIAVE (TREVISO) -, per la precisione. Meglio se under 25 visto che la clientela del bar è fatta per lo più di giovanissimi tra i 17 ed i 25 anni. Ma è l'unico criterio selettivo, escludendo quelli che si danno per scontati quali la voglia di lavorare ed il rispetto, perché il titolare è disposto ad assumere anche una persona senza esperienza e a formarla. Succede a Mareno e il locale in questione è il centralissimo bar Cortina. Michele Breda, il titolare, ha messo unoltre ad avere fatto il passaparola, e ieri ha pubblicato un post polemico sulla pagina facebook del bar che in poco tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.«Avvisiamo che il Cortina da oggi ilIn 16 anni è la prima volta che ci capita, chiudere perchéCinque sere a settimana dalle 18 a chiusura (alle 2, ndr), in un ambiente frequentato da giovani dove oltre a lavorare si conosce gente nuova e ci si diverte, paga puntuale,