VEDELAGO - Vigili urbani, assalto al concorso. Sono 174 i candidati per 7 agenti al concorso di polizia locale che si svolgerà, prima prova di preselezione, lunedì mattina al teatro Sanson di Vedelago. Sette posti a tempo pieno e indeterminato, di cui 3 per i comuni dell’Unione e 4 da assegnare a Castelfranco.Una risposta massiccia per un profilo che ha visto l’attivazione anche di corsi di formazione specifici.



IL TERRITORIO

I vigili serviranno l’Unione dei Comuni Marca Occidentale: Vedelago, Riese Pio X, Resana, Loria e Castelfranco. E la Segreteria Uil Fpl Treviso, si era subito attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si sono cimentati nella preparazione sia di questo e sia di altri concorsi per lo stesso profilo attivi sul territorio nazionale. L’iniziativa di formazione e preparazione è nata con la collaborazione della segreteria del La Spezia, ideatrice del progetto, capitanata da Massimo Bagaglia, assieme all’Associazione culturale scuola di formazione professionale, sempre de La Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per agenti di polizia locale. In particolare il corso verteva sull’analisi di una norma alle fonti del Diritto per continuare con l’illecito amministrativo, il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice della strada, la Riforma disciplina settore commercio, il Testo unico ordinamento enti locali, per concludere con un test e una simulazione di prova teorico/pratica di concorso pubblico per abituare al meglio l’allievo ad affrontare l’esame. Lunedì mattina alle 11.30 l’avvio della selezione con la prova scritta.