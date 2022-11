TREVISO - «Un contributo a fondo perduto fino a 3mila euro per chi rinnoverà vetrine, illuminazione e arredi dei dehors» . Annuncia un’iniziativa forse unica nel panorama nazionale il vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi, illustrando le novità contenute nel Bando Rilancio Treviso 2022. Insieme ai 10mila euro alle nuove attività aperte in locali sfitti da almeno tre mesi, 43 quelle finanziate dal 2019 a oggi, Ca’ Sugana mette in campo con il bando rilancio una nuova forma di sostegno: un contributo fino a 3mila euro e comunque non oltre il 50% della spesa sostenuta, per il rinnovo di vetrine e plateatici, compresa l’installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. Il tutto, tenendo conto anche della necessità di adeguare l’attrezzatura da gennaio 2023 una volta concluse le deroghe legate all’emergenza covid.



L’OBIETTIVO

Di fatto, l’obiettivo è duplice: sostenere quegli imprenditori che vogliano rinnovare e migliorare l’estetica dei propri locali e allo stesso tempo aumentare l’attrazione della città rispetto a visitatori e turisti. «Si tratta di un ulteriore provvedimento di sostegno alle attività produttive che vengono da anni di sofferenza per la pandemia, poi la guerra, i costi energetici – spiega De Checchi - È importante essere vicino ai nostri imprenditori, ma in maniera pragmatica, mettendo mano al portafoglio. E allo stesso tempo aiutando loro e la comunità tutta a migliorare la propria estetica e a coltivare sempre di più la vocazione turistica che la città sta avendo in questo periodo». 114.800 euro l’importo messo a bilancio dal Comune, 28 le attività potenzialmente finanziabili per un valore di investimenti complessivo che sfiora i 170mila euro.