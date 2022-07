Mattina di paura alle Bandie: un'auto finisce nel lago

SPRESIANO - Alle 6:50, di oggi lunedì 4 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il lago le Bandie di Spresiano per un’auto finita nel lago dal parcheggio di Via Gasparotto Vecelli: nessuna persona rimasta ferita. L’auto per cause in corso di accertamento si è mossa da sola, finendo nel lago. I pompieri arrivati da Treviso anche con l’autogrù e da Venezia con il nucleo sommozzatori, hanno operato per il recupero dell’auto finita sommersa fino al tettuccio.