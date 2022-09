Finti tecnici del gas o carabinieri: la banda Sinti prendeva di mira gli anziani. Il covo nei camper di lusso a Mestre

TREVISO - Raggiravano gli anziani, ne conquistavano la fiducia e poi li derubavano. Scoperto dai poliziotti, dopo un anno di indagini, un gruppo di criminali sinti, specializzati nei furti in abitazione anche con il metodo del finto tecnico del gas e finto carabiniere/poliziotto. Le persone identificate sono quattro.

La base a Mestre, in un'area camper

I malviventi, in trasferta dal Piemonte, regione di cui sono originari, dopo aver fissato la loro base logistica in un’area sosta camper di Mestre, muovendosi a bordo di scooter ai quali applicavano targhe contraffatte, prima di giungere nella città di Treviso, prendevano di mira persone anziane e, fingendosi tecnici del gas o appartenenti alle forze dell’ordine, ne carpivano la fiducia, introducendosi nelle rispettive abitazioni, dalle quali asportavano denaro e preziosi. Tutti gli episodi delittuosi risalgono a circa un anno fa.

I tre colpi a Treviso



Tre gli episodi accertati a Treviso dagli investigatori della squadra mobile, a danno di altrettante persone anziane che vivevano da sole: nella fattispecie due donne di 93 ed una donna di 87 anni, alle quali i malviventi, dopo averne carpito la fiducia e presentandosi in maniera travisata (calzando cappelli e mascherine chirurgiche anti-covid) sono stati portati via soldi e soprattutto monili aventi particolare valore affettivo, oltre che economico.

Furto in villa

La banda si è resa responsabile di un furto in abitazione commesso all’interno di una villa sita nei pressi di Viale Verdi, unità abitativa dove i malavitosi si erano introdotti dopo aver scardinato la porta di accesso, portando via preziosi per un valore complessivo di decide di migliaia di euro.



Arresti domiciliari e divieto di tornare in Veneto

Nei giorni scorsi, attraverso un’operazione di polizia condotta tra le province di Vercelli, Asti e Torino, i quattro componenti della banda sono stati rintracciati ed è stato loro notificata la misura cautelare del divieto di ritorno nei Comuni della Regione Veneto adottata nei loro confronti dal GIP del Tribunale di Treviso. In particolare, uno degli indagati è stato convocato presso il Commissariato di Ivrea mentre gli altri tre sono stati rintracciati presso le rispettive abitazioni, dove sono attualmente sottoposti agli arresti domiciliari per analoghi reati predatori e di particolare allarme sociale commessi in tutto il nord Italia.



Per la complessa identificazione dei componenti del gruppo criminale fondamentali sono state, da un lato, la disamina dei filmati registrati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, tra cui quella di una società di noleggio natanti, che li aveva ripresi a volto scoperto su un’imbarcazione noleggiata per festeggiare in laguna, dall’altro le testimonianze di alcuni soggetti residenti nei pressi della loro base logistica, insospettiti dagli strani movimenti di quelli che loro stessi hanno definito come personaggi “vip”, in virtù del fatto che si muovevano a bordo di camper nuovi e particolarmente costosi.