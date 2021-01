ODERZO - È allarme fra i negozianti dell'opitergino perché stanno girando banconote false, tagli da 100 e 50 euro. A smerciarli è una coppia di giovani molto distinti ed eleganti, dai modi affabili e gentili. Che scelgono con cura i negozi dove entrare, facendo attenzione che in quel momento nel negozio non ci sia il titolare, bensì le commesse giovani. «Stiamo diramando a quanti più colleghi possibili l'avviso di prestare la massima attenzione»: a parlare è Marisa Forner, della nota famiglia di pasticceri, che gestisce il bar Il Cavolo Giallo in via Roma.



IN AZIONE

«Parlando fra di noi negozianti prosegue abbiamo scoperto che martedì scorso questa coppia di giovani ha battuto la piazza di Fontanelle. In centro ad Oderzo fra mercoledì e giovedì ha passato una decina di negozi. Da mio fratello Paolo il giovane, che è alto, moro, ben vestito, ha preso un pacchettino di biscotti, prezzo meno di 10 euro. Alla commessa in cassa ha pagato con una banconota da 100. Ovviamente la dipendente ha osservato il cliente che aveva davanti, appunto un insospettabile. Ha preso i 100 euro ed ha dato il resto. È stato dopo, quando ha fatto i conteggi in cassa che, esaminando meglio la banconota, ha visto che qualcosa non andava. La parte frontale è fatta anche piuttosto bene, ma se si osserva il retro si comprende subito che è un falso. Noi abbiamo fatto subito denuncia ai carabinieri, so che anche altri colleghi l'hanno fatto».



L'ABILITÀ

I due giovani truffatori sono molto abili. Gentili, con l'aspetto curato, scelgono prodotti dal valore modico: appunto un pacchetto di biscotti, un paio di calzini, tutti articoli dal valore inferiore ai 10 euro. Porgono la banconota da 100 e si intascano il resto fatto, quello sì, di denaro valido. «Stiamo diffondendo l'allarme il più possibile continua Marisa in questo periodo bisogna avere mille occhi e stare più accorti di sempre. Il ragazzo indossava un berretto e la mascherina. Anche la ragazza aveva la mascherina e dunque non sono facili da riconoscere, si vedono solo gli occhi». In molte aree del centro vi è la videosorveglianza, con telecamere sia pubbliche che private, bisognerà vedere se i filmati sono in grado di restituire qualcosa. «Noi abbiamo dato istruzioni chiare ai nostri collaboratori, adesso prima di accettare un pezzo da 100, 50 o 20 euro, lo si esamina per bene. È fondamentale far conoscere che stanno accadendo questi episodi. Perché questi personaggi si spostano in modo rapidissimo, magari nei prossimi giorni saranno in una città ben distante da Oderzo» conclude la Forner. L'importante è che si sappia che stanno circolando questi mascalzoni.

