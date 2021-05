Usava banconote false per fare acquisti nei negozi: nei guai un 37enne

TREVISO - Spacciava banconote false in giro per i negozi cittadini. I Carabinieri della Compagnia di Treviso hanno deferito in stato di libertà un 37enne dimorante nel trevigiano, già gravato da pregiudizi di polizia, per il reato di spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete contraffatte. I militari dell’Arma, dopo aver verificato che alcuni negozianti della periferia del capoluogo avevano ricevuto in pagamento per l’acquisto di beni alcune banconote da 50 euro false, hanno approfondito gli accertamenti risalendo all’indagato e raccogliendo elementi di reità a suo carico. Sequestrata, complessivamente, 250 euro.