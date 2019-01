di Paolo Calia

TREVISO - «Fuori dal mio ufficio ora metto un cartello Non si effettua ricevimento genitori.». Nicola Atalmi, dirigente della Cgil trevigiana e segretario provinciale della Sl-Cgil, non ne può più. Già la trattativa sindacale è delicata per definizione, ma difendere i diritti di lavoratori che mandano alla trattativa mamma e papà non è proprio possibile. E quindi ieri, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato un eloquente messaggio: i genitori se ne stiano a casa. Insomma: altro che bamboccioni. Qui la faccenda si fa sempre più grave. Atalmi non nasconde il proprio stupore, misto a rabbia e amarezza, nel vedere che tanti ragazzi continuano a rifugiarsi sotto l'ala protettrice dei genitori anche quando dovrebbero essere sufficientemente attrezzati per cavarsela da soli. Perché se è comprensibile che mamma e papà si prendano cura dei propri pargoli quando sono a scuola, diventa assurdo che continuino a farlo anche quando si tratta di contratti di lavoro e diritti da difendere.