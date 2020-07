CASIER - Tommaso non ce l'ha fatta. L'Usl 2, oggi alle ore 19, ha concluso la procedura di accertamento del decesso, del bambino di 4 anni travolto dal cancello della sua abitazione di via IV Novembre a Dosson di Casier. Sottoposto d'urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia alla testa Tommaso Tiveron non è riuscito a superare le gravissime ferite subite.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA