POVEGLIANO - Sfugge al controllo della madre, cerca di attraversare la strada e viene colpito dallo specchietto di un'auto che se l'è visto piombare davanti senza avere il tempo di frenare. Il tutto sotto gli occhi di decine di passanti. Si è conclusa fortunatamente con qualche lieve ferita la disavventura di cui è stato protagonista un bambino di sette anni di Povegliano: portato infatti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il piccolo è stato da subito dichiarato non in pericolo di vita e le sue condizioni di salute sono buone. La prognosi, non ancora fissata, è comunque di alcuni giorni per il leggero trauma cranico che il bambino ha riportato nella caduta sull'asfalto. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 16.30 a Santandrà di Povegliano, lungo via Croce. Il bimbo stava passeggiando assieme alla madre nel centro del paese quando all'improvviso ha lasciato la sua mano, non sapendo però a cosa stava andando incontro.

LA DINAMICA

Il piccolo, in un attimo, ha tentato di attraversare la strada lontano dalle strisce pedonali. La madre non ha nemmeno fatto in tempo a emettere un suono, guardando il figlio che stava per essere investito. In quel momento infatti stava sopraggiungendo una Bmw. Alla guida una 42enne straniera residente a Giavera del Montello. Viaggiava al di sotto del limite di velocità di 50 km/h, circostanza che ha evitato un epilogo peggiore. Nonostante andasse piano, la donna non ha avuto il tempo di effettuare alcuna manovra, se non quella di frenare e sterzare a sinistra solo dopo aver urtato il piccolo.

I SOCCORSI

La 42enne si è poi fermata per prestare soccorso e capire cosa fosse accaduto. Nel frattempo la made e alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno chiamato il Suem 118 che ha inviato sul posto l'ambulanza. I sanitari hanno subito constatato che il bambino, anche se spaventato, è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni di salute non erano gravi. Ciò non toglie che è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale per essere sottoposto agli esami del caso, che hanno scongiurato traumi interni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Ponzano Veneto per raccolgiere le testimonianze e definire la dinamica del sinistro. Sono in programma ulteriori accertamenti. Leggere ripercussioni sul traffico: per i rilievi si sono verificati rallentamenti. Tutto è tornato alla normalità dopo poco più di un'ora.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA