Giorgia, la psicologa veneta che lavora con i bambini troppo intelligenti

Federica Florian

MASERADA - Quando descrive la sua professione, le piace immaginarsi come unacon un approccio super-personalizzato per tutti quei. Difficoltà che, incredibilmente, possono riguardare ancheè unadi 28 anni, che riceve a Varago di Maserada sul Piave, con una. Nonostante la giovane età e la forte concorrenza del settore, si è già fatta conoscere ben al di là dei confini provinciali, grazie anche alle sue competenze nel trattare bambini e ragazzi. «Non sono piccoli geni che sanno tutto, né per forza matematici da Premio Nobel, né studenti