Bimba di tre anni muore dopo una crisi epilettica: il suo cuore si è fermato all'improvviso, rianimata per più di un'ora

CONEGLIANO - Muore a tre anni a seguito di una epilettica. La direzione medica dell’ospedale di Conegliano comunica che ieri sera alle ore 21.26 è stato registrato il decesso di una bimba di tre anni di origini ghanesi. Il decesso è probabilmente secondario ad arresto respiratorio in crisi epilettica. Per sciogliere tutti i dubbi sulle cause del decesso della piccola i medici hanno chiesto il riscontro diagnostico.



La chiamata al 118 è giunta ieri sera alle 19.45 da parte del papà della bimba, seguita per alcune problematiche tra cui l’epilessia, disperato perché non riusciva a risvegliarla. Nell’abitazione della famiglia ghanese, residente a Santa Lucia di Piave, sono immediatamente accorsi l’ambulanza e l’auto medica dall’ospedale di Conegliano e l’elicottero proveniente da Treviso. La bimba è stata immediatamente intubata sul posto e per oltre un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarla: alle 21.26, all’arrivo in Pronto Soccorso a Conegliano i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



La Direzione dell’Ulss 2 esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia della bimba. Ultimo aggiornamento: 11:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA