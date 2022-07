Bambina annegata nel lago in gita col Grest, la Procura indaga animatori e staff

REVINE LAGO - Tragedia di Revine, la Procura di Treviso ha iscritto i primi nomi nel registro degli indagati per la morte di Mariia Markovestka, la bimba ucraina di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio nelle acque del lago di Revine, mentre era in gita con il grest. Sotto inchiesta i membri dello staff di vigilanza e dell'organizzazione del Grest del Caampud di San Giuseppe di Vittorio Veneto. Il fascicolo aperto dal pm Valeria Peruzzo ha come ipotesi di reato l'omicidio colposo e l'omissione di vigilanza. Al momento l'iscrizione ha lo scopo di garantire agli indagati la partecipazione alle operazioni peritali, autopsia in primis. L'esame autoptico verrà eseguito martedì mattina alle 9.30 dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli all'obitorio di Vittorio Veneto per chiarire la causa del decesso e quanto tempo sia passato tra la scomparsa della bambina e il suo ritrovamento in acqua.

