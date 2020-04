Sfugge ai genitori e cade nel Brentella: muore bimba di 2 anni

CROCETTA - Una tragedia immane si è consumata oggi nel primissimo pomeriggio in via Fantin a Ciano del Montello, frazione di Crocetta. vicino al ristorante Casa Brusada. Una bambina di 2 anni, di origini rumene, ma nata a Treviso, verso le 13 è sfuggita ai familiari. Una fuga culminata nella più grande delle disgrazie; è caduta nel canale Brentella ed è annegata. Sul posto sono intervenuti il 118 con l'elicottero e i carabinieri, ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. Sconvolti i genitori sentiti in queste ore dagli agenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e poter per capire quanto. Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA