Elezioni del sindaco: giorno di sfida tra Favero-Santandrea a Portogruaro e Marcon-Sartorello a Castelfranco

CASTELFRANCO - PORTOGRUARO - Oggi è il giorno del ballottaggio di due importanti Comuni veneti: Portogruaro e Castelfranco. La sfida a Portogruaro è tra il candidato della Lega, Florio Favero, e il candidato del centrosinistra, Stefano Santandrea. Architetto il primo, medico in pensione il secondo, i due aspiranti primi cittadini, hanno ottenuto al primo turno rispettivamente il 30,55 per cento e 37,02.



A Castelfranco sono chiamati a scegliere chi sarà il loro sindaco per i prossimi 5 anni tra l'uscente Stefano Marcon per il centrodestra e il capogruppo del partito democratico Sebastiano Sartoretto per il centrosinistra. La chiamata alle urne nei 32 seggi cittadini è per 30.559 residenti, 15.765 dei quali sono donne, che dovranno esprimere la propria preferenza mettendo una crocetta netta sul nome di uno dei due candidati. Nel primo turno ikl candidato del centrodestra era passato con un 47% e quello del centrosinistra con un 25%.



Urne aperte fino alle 23 di oggi e poi domani dalle 7 alle 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA