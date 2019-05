Ballando con le Stelle, Alex Del Piero ballerino per una notte: ecco la sua prova

L’esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto, assegnato dal nostro “custode del tesoretto”, sarà molto utile a una delle coppie in gara, aiutandola a migliorare nella classifica finale. Un ospite speciale, quindi, per dare il via all’appuntamento di Rai1 e alla prima tra le tante sfide, tutte a passo di danza, tra: Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi. Le coppie composte da Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando, Marco Leonardi – Mia Gabusi; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi e Marzia Roncacci – Samuel Peron sono state eliminate dalla gara nelle puntate precedenti. Le loro esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band, guidata con maestria da Paolo Belli.

Nuovo appuntamento per Ballando con le stelle , il dance show di Rai1 in onda alle 20.35 sabato 11 maggio. Super ospite sulle coppie in gara si accendono ancora i riflettori: infatti, si cimenteranno in nuove coreografie, per dimostrare tutti i loro progressi sulla pista da ballo. il campione del mondo,. Considerato da stampa e pubblico uno dei più grandi calciatori italiani al mondo, “Pinturicchio” ha realizzato nella sua carriera 346 goal, partecipando a tre Mondiali e quattro Europei. Il suo stile di gioco e la sua personalità carismatica hanno reso Alex Del Piero uno dei numeri 10 simbolo del calcio italiano. Sabato sera il pubblico di Rai1 lo vedrà cimentarsi in un’altra avventura. Protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, Alex, che del ritmo e della velocità ha fatto un vero e proprio marchio di fabbrica, mostrerà il proprio talento in uno scatenato quick step, insieme alla bellissima Maria Ermachkova.