Badanti prelevano 7.300 euro con la carta di credito dell'anziano assistito

PAESE - Due badanti , due sorelle, di 39 e 46 anni, derubavano un anziano 78enne di Paese, affidato ad una di loro. La badante sottraeva all'assistito la carta di credito e, conoscendo il Pin, la usava insieme alla sorella per ricariche telefoniche e prelievi consistenti: tra ottobre e dicembre 2019 le due badanti hanno fatto prelievi per 7.300 euro. Ma alla fine sono state scoperte dai carabinieri, e sono state denunciate per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA