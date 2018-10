Il baby gigolò dimostrava 18 anni: foto e "sondaggio" scagionano i 4 clienti

di Denis Barea

TREVISO - Impossibile riconoscere il gigolò per quello che realmente era, un ragazzino minorenne. Per questo 4 uomini finiti a processo a Treviso con l'accusa di prostituzione minorile sono stati assolti ieri con formula piena. Lui aveva appena 16 anni quando decise di mettersi in vendita su un sito di incontri per adulti, spacciandosi per 23enne. Bello e prestante, sarebbe riuscito a convincere tanti di essere un maggiorenne. A scoprire la sua seconda vita era stata la madre. Siamo nel 2012 e la donna da tempo vedeva il...