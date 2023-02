Baby gang rompe le porte dell'oratorio di Vedelago e danneggia un crocifisso. Denunciati sei studenti

VEDELAGO (TREVISO) - Rompono le porte dell'oratorio parrocchiale e un crocifisso in legno e gesso. I Carabinieri della Stazione di Vedelago hanno denunciato per dannegggiamento in concorso sei giovani studenti, alcuni con dei precedenti penali e di polizia. Il gruppetto è stato ritenuto il responsabile del danneggiamento per futili motivi, di due porte esterne all'oratorio parrocchiale e di un crocifisso in legno e gesso. Un danno complessivo pari a mille euro.