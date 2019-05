di Luca Anzanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È polemica sul video “Promise” di LastKing, giovane cantante “trap” che in due mesi aveva sfiorato le 10mila visualizzazioni. Nel video, girato tra il Biscione e via del Ruio, abbondano gestacci e termini forti, e soprattutto compare a più riprese una pistola brandita da ragazzi di colore. Ieri il video è scomparso per alcune ore ma poi è riapparso. La temporanea rimozione è avvenuta poche ore dopo che la notizia della presenza di un video così “diretto” aveva fatto il giro del web, scatenando numerose reazioni di amministratori e politici ma anche di gente comune.