Pestato e rapinato dal branco ai giardinetti: presa la banda di bulli

di Fulvio Fioretti

CONEGLIANO - Dopo l'ultimo episodio culminato con l'e di una catenina al giovane ventenne di Spresiano, le indagini dei carabinieri di Conegliano non si sono fermate all'identificazione di quattro elementi della, uno dei quali indicato dalla vittima come colui che lo aveva picchiato, e quindi denunciato per lesioni aggravate in concorso, e tenuto per una notte in cella di sicurezza. Ci saranno nuovi controlli assidui.Le ricerche sono finalizzate all'identificazione di tutto ilche verso le 15.30 di lunedì pomeriggio hanno partecipato, perché risulta necessario ai fini di un'accusa precisa sapere coloro che materialmente hanno operato con la violenza e quelli che invece si sono limitati ad assistere alla, e che all'arrivo di carabinieri e polizia si sono allontanati dai giardinetti di via Vespucci, sfuggendo alla mini retata allestita da militari e agenti. Il ragazzo aggredito, risultato come frequentatore della piazza e della zona dei famigerati giardinetti, era stato avvicinato dalla gang di coetanei formata da stranieri, giovani conosciuti anche per buona parte dalle forze dell'ordine visto che sono soliti frequentare il posto nei pomeriggi...