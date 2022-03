TREVISO - «Quanto successo a mio figlio ci ha lasciato sotto choc. Non è possibile che i nostri figli si rechino tranquillamente in centro con gli amici e poi vengano malmenati da altri ragazzi. Come anche tante altre madri sono molto preoccupata per questa escalation di violenza che sta vivendo la città a causa delle baby gang che mettono a ferro e fuoco il centro storico ogni weekend». A parlare è la madre del 15enne, studente di un istituto professionale trevigiano, è stato attirato con l’inganno in via Canova da un compagno di classe con l’apparente motivo di appianare alcune discussioni avvenute a scuola. Quando il giovane si è presentato all’appuntamento è stato subito accerchiato da quasi una dozzina tra coetanei e neo maggiorenni. Una situazione delicata che è poi sfociata in un’aggressione sia verbale che fisica.

IL PESTAGGIO

Il 15enne è stato raggiunto da un pugno al volto che gli ha procurato una frattura al setto nasale. Il giovane, caduto a terra, è stato subito soccorso da alcuni passanti, tra cui un infermiere, ed è stato portato all’ospedale Ca’ Foncello dove è stato poi sottoposto a un’operazione di rinosettoplastica, con conseguente inserimento di una placca in titanio per ridurre la frattura nasale. «Questa grave problematica deve diventare quanto prima una questione politica – continua la madre della vittima – Per questo motivo, al fine di lanciare un segnale verso i ragazzi violenti, ho deciso di sporgere querela nei confronti degli aggressori di mio figlio, arrivati a compiere un gesto simile solo esclusivamente a seguito di un banale alterco per una ragazza».

LE INDAGINI