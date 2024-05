Volley, under 12 dell'Azimut Giorgione è campione regionale grazie anche alla "nonna coach" di 81 anni, Anna Toniato: «Sono commossa»

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - C’è anche una “ragazza” di 81 anni dietro il titolo regionale Under 12 dell’Azimut Giorgione. La fondatrice della società e allenatrice Anna Dalla Toffola Toniato, assieme a Paolo Carotta (allenatore della B1 a breve impegnata nei playoff per l’A2) e a Ornella Dengo, continua a raccogliere soddisfazioni nella sua lunga carriera nella squadra castellana: l’ultima è il trionfo domenica delle sue ragazzine del minivolley, vincenti in tutte e cinque le partite disputate a Dossobuono (Verona) valide per il titolo regionale 2023/2024. Tra le sconfitte anche la squadra giovanile di quell'Imoco Volley Conegliano campionessa d’Italia e d’Europa.

Le finali nazionali

Un emozionante successo valso il pass per la finale nazionale, in programma dal 10 al 12 giugno a Caorle. «Per la prima volta siamo più vicini» ha scherzato Toniato, ricordando le tre precedenti trasferte in Sardegna, Calabria e Puglia. Sarà di buon auspicio? Quel che è certo è che le campionesse venete nel minivolley, Ludovica Finotti, Angelica Barone, Adele Guber e Virginia Barban, a breve si metteranno in gioco in una sfida ancora più grande, determinate a far vedere ancora di che pasta sono fatte. «È stata una sorpresa, onestamente non me l’aspettavo -ha ammesso coach Anna- Abbiamo battuto tutte, compresa l’Imoco. Non è cosa da poco». Toniato però ci tiene a rendere il giusto merito a tutti. «Io faccio una piccola parte, su queste ragazzine hanno lavorato molto soprattutto Paolo e Ornella, dando loro una buona istruzione -ha sottolineato, per poi evidenziare l’atteggiamento di queste giovanissime- Sono state molto brave, non si sono emozionate, e sarebbe stato facile visto che per loro era la prima volta in questa situazione. È stato un risultato meritato e inaspettato, per me è un orgoglio ancora più grande quando il settore giovanile, con bimbe che si affacciano alla vita pallavolistica, ottiene risultati come questi. Mi commuovono».

Baby pallavoliste: «Sono ragazzine con la testa sulle spalle»

L’anno scorso la squadra castellana aveva perso il titolo regionale proprio contro le giovanili dell’Imoco Conegliano per la differenza punti. Stavolta invece s’è vista una grande Giorgione Pallavolo che, nonostante la poca esperienza delle giovanissime atlete, si è rifatta con gli interessi. «Non si sa mai come un giovane reagisce di fronte a un evento importante, invece hanno vinto tutte le partite. Meglio di così non potevano comportarsi» ha continuato con orgoglio l’allenatrice, classe 1942. Un primo grande risultato, ma ora si guarda ancora più in alto. «Speriamo non siano troppo cariche -ha scherzato Toniato- Sono ragazzine umili, con la testa sulle spalle, che lavorano tanto, ma sono anche piccole.

Non si sa mai cosa può succedere, ma sono fiduciosa».