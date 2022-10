TREVISO - Chi l’ha detto che Babbo Natale si vede solo nella notte tra il 24 e il 25 dicembre? A Treviso c’è tutto l’anno. Si chiama Maurizio, in arte “Santa Claus”, ha 67 anni, è di San Pelajo e vedendolo camminare per strada viene proprio da chiedersi se sia lui il vero Babbo Natale. La somiglianza è incredibile. Guance paffute, lunga barba bianca e capelli spettinati, panciotto e un sorriso smagliante. Ma soprattutto c’è quel «Oh Oh» pronunciato con tono sonoro che fa sorridere grandi e piccini.

La storia, ecco chi è il Babbo Natale trevigiano

Il suo essere “Babbo Natale” è nato per caso in piena pandemia, quasi fosse un segno del destino. «Quando è arrivato il Covid ho deciso che non mi sarei più tagliato la barba - spiega Maurizio - E così è cresciuta diventando sempre più lunga. Ma era completamente nera. Poi improvvisamente ha cambiato colore ed è diventata tutta bianca». Le persone hanno iniziato a fermarlo per strada attribuendogli l’identità di alcuni personaggi noti. «Mi hanno chiamato Mosè e qualcuno anche Dio - ride - Ma vedevo che la maggior parte delle persone vedeva in me Babbo Natale. Mi chiamavano così per strada e io mi fermavo. Così ho deciso di diventare lui». E si è cucito addosso anche i vestiti di Babbo Natale in versione estiva ed invernale. Oggi cammina per le strade di Treviso con un sorriso smagliante ma il passato di questo Babbo Natale trevigiano è stato tutt’altro che roseo. «Ho avuto un’infanzia infelice - spiega - Mia mamma fino ai 18 anni è stata in un istituto. Ha avuto sette figli ma non gli è mai interessato troppo di noi. Se aveva dei soldi li usava per comprarsi le creme. Fino ai 14 anni ho girato per diversi istituti, poi sono tornato a casa e sono andato a lavorare in un bar. Mia mamma mi chiedeva una percentuale del mio guadagno così me ne sono andato». Maurizio ha iniziato a lavorare in diversi bar e locali della città. Su tutti l’ex bar Italia davanti al teatro. «Non ho mai avuto aiuti, ho sempre cercato di arrangiarmi», spiega.

L'aiuto agli altri

Oggi Maurizio si dice felice. «Finalmente sento di aver trovato il mio scopo nella vita - ammette commosso - Non avevo mai festeggiato il Natale prima ed ora ritrovo tutto quell’amore che da piccolo non ho mai ricevuto. Trovo divertente essere Babbo Natale e mi appaga di tutte le sofferenze. Io sono sempre stato solo e voglio per quanto mi è possibile dare una mano agli altri». Se ha dei soldi in tasca, Maurizio si trasforma in un vero e proprio Babbo Natale comprando del cibo a chi non se lo può permettere o addirittura abbigliamento. Proprio qualche giorno fa ha accompagnato una sua amica con il figlio a compare una giacca e, a lui, pagherà anche le spese per il dentista. «Cerco di restituire come posso l’amore che sto ricevendo - sottolinea - Io non chiedo niente in cambio. Ci sono persone che per fare una foto con me vorrebbero darmi dei soldi. Ma non li voglio. Non voglio approfittarne del mio essere Babbo Natale». L’agenda di Babbo Maurizio è già piena per il prossimo inverno. Ascolterà i desideri dei bimbi in un noto villaggio a tema della zona, andrà a portare un sorriso ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale e doni in un campo rom. «Tutti sono innamorati di Babbo Natale. Lo so che non lo sono di Maurizio - afferma ridendo - Ma a me va bene così, finché dura e finché mi cercano io sarò Babbo Natale. Mi piace vedere come porto un sorriso a chiunque mi incontri per strada. Ormai credo che tutti i trevigiani abbiano nel loro cellulare una foto o un video con me».