B&B nelle case in affitto in centro: alloggi in crescita, tariffe da 100 euro in su

TREVISO - «Diciamo la verità, ormai spuntano come funghi». È il fenomeno del momento: appartamenti dati in locazione breve, pochi giorni, per fare fronte alla richiesta montante di posti letto da parte di turisti attirati dalle bellezze trevigiane e dalla possibilità di stare in un centro storico "confetto" a mezz'ora di treno da Venezia. In città ormai è una gara a chi mette a disposizione un alloggio arredato e completo o, anche, una stanza. Basta registrarsi, tenere un elenco di chi arriva, fare fattura e il gioco è fatto. Ed è talmente semplice che la tendenza è quella di togliere gli appartamenti dal mercato della locazione tradizionale per metterli in quello molto più dinamico dell'offerta turistica. I numeri parlano chiaro: nel 2019, in città, tra centro e periferia c'erano 57 strutture extralberghiere censite. Nel 2021 erano già 150. L'ultimo rilevamento nel 2022 faceva segnare 200 strutture. Giulia Casagrande, presidente del consorzio Marca Treviso, arriva proprio dal mondo delle strutture extralberghiere, classici B&B e appartamenti, che stanno creando una rete d'accoglienza sempre più richiesta. E ammette: «Sono in continuo aumento - dice Casagrande - anche perché mettere un appartamento a disposizione dei turisti è molto semplice, basta una semplice comunicazione e la registrazione di chi arriva. È un guadagno, per così dire, facile e immediato».



NUMERI

Le tariffe di B&B e appartamenti vanno dai 100 euro in su a notte: «La tariffa è quella, anche per una camera con due posti letto - conferma Casagrande - molti proprietari di appartamenti, considerata la domanda che c'è, preferiscono rivolgersi al mercato turistico piuttosto che all'affitto tradizionale. È oggettivamente più semplice gestire una persona che si ferma per pochi giorni con un contratto di locazione turistica che un classico inquilino. Il guadagno è più immediato». E in più a Treviso i turisti ormai arrivano a frotte. La città, nell'ultimo weekend, ha registrato il tutto esaurito sia nella rete tradizionale che in quella extralberghiera. Basta guardare anche le piattaforme online come Booking: il 98% dei posti risultava occupato. A Treviso, insomma, i turisti arrivano. I dati del 2022 dell'osservatorio turistico della Regione, inoltre, confermano che il trend è quello giusto. A fine dicembre le presenze registrate nelle strutture extralberghiere della città sono state 123.784, mentre gli arrivi 142.924. E per il 2023 si prevede un'ulteriore crescita. Con questi numeri il turismo diventa risorsa imprescindibile oltre che fenomeno da regolamentare dalla futura amministrazione.



LE OMBRE

Ma tanti bei numeri nascondono anche delle ombre: gli appartamenti messi a disposizione dei turisti vengono tolti dalla disponibilità di chi cerca un alloggio in affitto per viverci. Ormai la gran parte delle agenzie immobiliari cittadine hanno ricevuto mandato di rivolgersi soprattutto ai turisti. E non è un mistero che il mercato degli affitti in città sia bloccato. Di disponibile ci sono solo sistemazioni di alta fascia, a prezzi inaccessibili ai più. Quando ci sono. Ormai la tendenza è chiara: il fascino del B&B vince. E lo dimostra anche l'ultimo affare firmato in Pescheria, dove lo storico palazzetto del Pane, che per decenni ha ospitato una panificio e ora è chiuso da tempo, è stato acquistato proprio per diventare struttura extralberghiera di pregio. Un altro B&B nel cuore della centro storico.