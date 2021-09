TREVISO - «Ci sono aziende arrivate a riconoscere un premio in busta paga al dipendente che presenta un'altra persona da assumere». Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, evidenzia uno dei più recenti effetti della difficoltà di reperire manodopera in questa fase di ripresa economica: qualche impresa ha previsto degli incentivi per chi, anche tra il proprio personale, favorisce l'individuazione dei profili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati