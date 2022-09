Istrana. L'impreditore Bruno Zago passa il testimone della Pro-Gest ai quattro figli

ISTRANA - Bruno Zago passa il testimone ai figli che ora gestiranno la Pro-Gest, tra i più importanti gruppi cartieri italiani. Una riorganizzazione che vede come protagonisti in particolare i quattro figli del fondatore Bruno Zago, che continuerà ad esercitare la funzione di Presidente del Gruppo. Confermata la composizione del Consiglio di Amministrazione con Anna Maria Gasparini (Vice Presidente), Francesco Zago (Amministratore Delegato), Benedetta Zago, Alessandra Zago, Valentina Zago, Silvano Storer e tre membri indipendenti, di cui due con diritto di voto. Bruno Zago, Presidente del Gruppo Pro-Gest, ha commentato: «I sentimenti che accompagnano un momento importante come questo sono in primo luogo l’orgoglio e la fiducia. Orgoglio per quanto siamo riusciti a costruire in questi cinquant’anni di lavoro, io, mia moglie, i nostri figli e tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso. Fiducia nelle capacità dei miei figli, tutti già impegnati da tanti anni nella conduzione dell’azienda con ruoli di responsabilità. E’ stato un passaggio lungamente preparato, non affatto improvvisato, che arriva in un momento sicuramente complesso ma come tutte le crisi anche foriero di opportunità. Continuerò a seguire da vicino la vita dell’azienda come Presidente aiutando i miei figli a raggiungere i nostri obiettivi».

Il nuovo organigramma

Confermato il ruolo di Amministratore Delegato a Francesco Zago, con delega alle cartiere e agli ondulatori della Lombardia e Toscana. A Benedetta Zago la responsabilità del comparto Packaging industria e ortofrutta mentre Valentina Zago condurrà il comparto Packaging take away e l’ufficio comunicazione e Brand Design. Alessandra Zago manterrà la presidenza della società ARS.eco negli USA e si occuperà dell’ approvvigionamento dall’estero delle materie prime. «Siamo pronti a raccogliere il testimone della guida dell’azienda dai nostri genitori e fondatori. Li ringraziamo molto perché oltre ad averci insegnato dei valori profondi ed aver costruito un’azienda importantissima nel settore cartario sono stati anche lungimiranti nel gestire questo momento molto delicato per molte famiglie imprenditoriali come la nostra. Ci impegneremo al massimo per portare innovazione e crescita all’azienda, salvaguardando la continuità dei valori fondanti di Pro-Gest», hanno sottolineato Benedetta, Alessandra, Valentina e Francesco Zago.