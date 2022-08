MOGLIANO - Ciascun dipendente riceverà fino a 1.750 euro sotto forma di welfare. Colfert rafforza ulteriormente i contributi straordinari destinati ai propri lavoratori, con il fine di aiutare loro e le loro famiglie a fronteggiare i continui rincari di bollette, carburante e carrello della spesa.

IL PRECEDENTE

L’azienda di Mogliano Veneto (con una sede anche in provincia di Varese), da 55 anni uno dei principali distributori di ferramenta e accessori per il mondo del serramento, certificato società “benefit” (che cioè integra obiettivi economici e di responsabilità sociale), già ad aprile aveva erogato al proprio personale un premio di produzione di 500 euro in buoni spesa. Poi a giugno ha deciso di destinare ai propri addetti un piano di welfare aziendale del valore di mille euro a testa, che ora, dai primi di agosto, è stato ulteriormente incrementato di altri 500 euro (portando, appunto, l’importo complessivo a disposizione a 1.750 euro). Ulteriore vantaggio, si tratta di somme di cui i lavoratori beneficeranno per intero, in quanto, come previsto dalle normative sul welfare integrativo, non sono soggette ad oneri e a imposte, traducendosi in un conseguente aumento del potere d’acquisto dei dipendenti destinatari.