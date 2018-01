Addio ad Azeglio, il fiorista: poco prima scherzava con i medici

di Mauro Favaro

TREVISO - In città era diventato un punto di riferimento. Un ruolo che solamente i commercianti storici riescono a ricoprire. E lui lo era a pieno titolo dopo quasi mezzo secolo passato dietro al bancone della fioreria più antica di Treviso, aperta alla fine della Seconda guerra mondiale in viale Cesare Battisti, a due passi da piazza Duomo. Si è spento ieri mattinaImprovvisamente.Con lui se ne va unDieci anni fa aveva affrontato unL'operazione chirurgica, complessa e delicata, era andata bene. Azeglio aveva continuato a lavorare con la passione di sempre. Anzi, pure di più. Pensava ancora in grande. Suo padre, Giuseppe, gli aveva lasciato la fioreria vicino al Duomo, poi ribattezzata I fiori diE lui, assieme alla moglie Anna, sempre al suo fianco, nel corso degli anni l'ha curata al meglio. Ma guardava anche oltre. Puntava anche a ingrandirsi. In particolare ad aprire una ditta di onoranze funebri. Alla fine è riuscito a vedere la nuova creatura. Un paio di anni fa i suoi due figli Manuel e Matteo hanno aperto i battenti della Azeglio Tonellato, onoranze funebri con base a Ponzano, paese della famiglia.Tutto sembrava andare per il meglio. Fino a ieri mattina. Nella notte tra martedì e mercoledì Azeglio non si è sentito troppo bene. All'alba di ieri è stato portato al pronto soccorso del Ca' Foncello. Non pareva nulla di grave. Solamente un controllo, come tante altre volte gli era capitato nell'ultimo decennio. «Quando è arrivato- racconta Manuel, uno dei tre figli - poi c'è stato un crollo improvviso». Le cose sono precipitate nel giro di tre minuti. E alle 8.10 il suo cuore ha smesso per sempre di battere.