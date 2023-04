ODERZO (TREVISO) - Avvocatessa aggredita e accoltellata da un cliente, è successo oggi, lunedì 24 aprile, in via dell'Ongaro ad Oderzo, in provincia di Treviso. Il grave episodio si è consumato intorno alle 10. La donna, classe '72, è rimasta ferita ad un braccio e non sarebbe in pericolo di vita. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi è stato un negoziante.