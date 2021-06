Avis Veneto, svolta rosa: Vanda Pradal nuova presidente al posto di Giorgio Brunello

Vanda Pradal è la nuova presidente di Avis Regionale Veneto. E' stata eletta ieri sera dal nuovo Consiglio Direttivo dell'associazione, che rimarrà in carica fino al 2025. succede al mestrino Giorgio Brunello. Pradal, di Sernaglia della Battaglia (Treviso), è stata presidente dell'associazione di Falzè di Piave e ha da poco concluso il secondo mandato da presidente dell'Avis provinciale di Treviso, dopo averne ricoperto i ruoli da vice presidente e tesoriera. È la prima donna presidente nella storia dell'Avis regionale Veneto. Con lei siedono per la prima volta in Direttivo altre sette donne. «Spero - commenta Pardal - di non esser stata eletta per questo. Non sono per le quote rosa a tutti i costi, ma per le competenze, intelligenze e per l'esperienza. Sono questi i valori da perseguire, assieme agli altri che per me sono fondamentali come la trasparenza, l'etica e la condivisione».