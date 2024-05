TREVISO - Un giovane under 30 al giorno, lo scorso anno, ha deciso di donare il sangue. È questo l’effetto della campagna social “Superdonatori” di Avis Provinciale di Treviso, rivolta ai giovani tra i 18 e i 30 anni, che torna per la seconda edizione con tre nuovi personaggi. Obiettivo avvicinare ragazze e ragazzi all’associazione, incoraggiandoli a donare sangue e plasma. Oggi l’Avis Provinciale di Treviso conta 32.407 soci e il 25% dei donatori ha meno di 35 anni, percentuale che supera la media nazionale. La campagna di Avis vede protagonisti di questa nuova miniserie di tre video, che circolerà su Instagram e TikTok fino a dicembre, tre nuovi personaggi cartoon creati dall'illustratore Lorenzo Badioli, mente e mano che sta dietro a Pupetti Tutti Matti, profilo social seguitissimo con 258mila follower su Instagram e più di 430mila su TikTok.

LA CAMPAGNA

Alla base della campagna il concetto che ogni giovane può essere un “Superdonatore" nella quotidianità e fare del bene alla comunità. «I video di questa seconda campagna sono stati pensati per sfatare i principali timori che allontanano i giovani dalla donazione, come la paura dell'ago, ponendo l’accento sui vantaggi dell’essere donatore», spiega Sara Folegotto, digital strategist di Consilia che ha seguito la ricerca e la campagna - Tematiche che sono emerse grazie a una ricerca condotta l’anno scorso dall’Avis Provinciale di Treviso, che ha coinvolto quasi 4mila persone residenti in provincia focalizzandosi in particolare sui giovani, per indagare le motivazioni che li avvicinano o li allontanano dalla donazione. Le risposte raccolte hanno messo in luce l’esigenza di saperne di più riguardo l’atto del donare».

I VIDEO

Il primo dei tre video, online dallo scorso 9 maggio, vede protagonista un Superdonatore "Fannullone" che, dopo aver donato il sangue, si riposa sul divano. In sole due settimane, il video ha ottenuto oltre 400mila visualizzazioni, raggiungendo 200mila persone in tutta Italia, di cui 135mila giovani nella Provincia di Treviso. «Gli interessati al dono - aggiunge Folegotto - possono prenotare un appuntamento cliccando direttamente sui video, compilando un breve form online che li metterà in contatto con Avis Provinciale Treviso». Dalla sua uscita, neppure tre settimane fa, sono già una ventina i giovani che hanno contattato Avis per poter diventare donatori. Il secondo video, in uscita domani, vedrà protagonista un Superdonatore “Piagnucolone” e la paura degli aghi, motivo che allontana dalla donazione un giovane su tre. L’ultimo dei tre video, ancora top secret, uscirà a giugno.

IL COMMENTO

«Dopo il successo della prima edizione siamo entusiasti di proseguire il percorso di promozione del dono dedicato ai giovani - dichiara Stefano Pontello, presidente di Avis Provinciale Treviso - Oggi più che mai la nostra associazione deve mettersi in relazione con ragazzi e ragazze, raggiungendoli sui social attraverso una comunicazione moderna e capace di catturare l'attenzione e il loro interesse». Nel 2023 l’Avis Provinciale di Treviso ha registrato una raccolta complessiva di 45.986 sacche con un incremento del 1,5% rispetto all’anno precedente, pari a 480 donazioni in più. «Quest’anno le donazioni di sangue stanno andando bene. Rispetto allo scorso anno, in particolare va segnalato l’incremento del 37% delle donazioni di piastrine e un incremento delle donazioni di plasma, oggi molto richiesto. Dalla lavorazione del plasma donato, infatti, vengono prodotte le immunoglobuline, farmaci largamente utilizzati nelle terapie di cura moderne che servono a trattare le più svariate patologie. Le donazioni di plasma, contrariamente a quanto succede con il sangue, ad oggi ancora non bastano però a coprire il fabbisogno. Questa - conclude Pontello - è quindi la nostra nuova sfida per i prossimi anni, alla quale i nostri donatori stanno già rispondendo in maniera adeguata con un più 12,5% rispetto allo scorso anno».