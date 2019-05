Beccato dall'autovelox in tangenziale, ma lui è in carcere: guidava un agente di polizia

di Denis Barea

«Come è possibile che io abbia preso una multa per eccesso di velocità in tangenziale se da 4 ore mi trovavo in stato d'arresto e la mia auto era sotto sequestro?». Se lo chiede un 31enne di Roncade che, nell'ottobre del 2017, secondo la Polizia Locale di Treviso ci sarebbe andato un po' pesante col piede sull'acceleratore tanto da farsi pizzicare da un autovelox. Al volante non c'era lui ma ci sarebbe stato il poliziotto che stava portando in Questura il mezzo. L'uomo è in...