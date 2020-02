VITTORIO VENETO - Non sedici, come annunciato nei mesi scorsi, ma diciotto. E un altro potrebbe aggiungersi nelle prossime settimane. Installati da nord a sud della città i box autovelox voluti dall'amministrazione Miatto lungo le vie che presentano delle criticità, come auto che spesso violano i limiti, presenza di scuole o di attraversamenti pedonali.

Le operazioni di installazione, curate dall'ufficio lavori pubblici, sono iniziate mercoledì e a ieri sera quasi tutti i diciotto box erano stati installati. «E a breve dovrebbe arrivare anche il diciannovesimo lungo via Martel annuncia il vicesindaco Gianluca Posocco che ha seguito l'operazione autovelox con gli assessori Ennio Antiga e Bruno Fasan - Dopo che lungo questa strada è stato rimosso il dosso rallentatore ci sono arrivate dai residenti varie segnalazioni di auto che corrono troppo. Ci hanno chiesto se possiamo far qualcosa e per questo stiamo valutando di collocare un autovelox anche lungo via Martel».

COSA CAMBIA

Rispetto al progetto originario un box aggiuntivo è stato collocato in via Grazioli, a Cozzuolo, un altro in via Cal de Livera a San Giacomo vicino alla scuola primaria Sauro. Come da progetto quattro box sono stati installati in via Piave (strada che porta a Revine Lago), uno in via Calvi, uno in via Galilei, uno in via Isonzo, due in via Menarè nel tratto comunale della statale Alemagna, due in via Mattei lo stradone della zona industriale, uno in via Col di Lana, uno in via Grazioli e quattro tra via del Bersagliere e via Giardino a Carpesica. A rotazione in questi diciotto box verrà collocata dagli agenti della polizia locale la macchinetta in grado di leggere la velocità delle auto in transito e di sanzionare i trasgressori. A segnalare il funzionamento del box ci sarà un cartello che, posto alla dovuta distanza dall'autovelox, avviserà gli automobilisti del controllo in corso.

«I primi test di funzionamento partiranno la prossima settimana annuncia Posocco in base al programma indicato dal comandante della polizia locale. Abbiamo anche valutato di posizionare dei box in via Pinto, ma bisogna capire quale sia il tratto di competenza comunale e quale invece della Provincia. Vedremo se sia fattibile o meno». E quanto al progetto degli autovelox, il vicesindaco ricorda: «Serve a fare prevenzione, non a fare cassa». Ora la giunta è al lavoro per potenziare il sistema di videosorveglianza e attivare il controllo di vicinato sul territorio. «Altre due promesse che a breve si concretizzeranno» promette il vicesindaco Posocco.

