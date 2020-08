Oderzo - Pizzicati mentre stavano imbrattando con la vernice spray un box “autovelox” e un cestino dei rifiuti. Per entrambi i ragazzi, uno è minorenne, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Fondamentale l'apporto del Controllo di vicinato. Che non si è fermato neppure a Ferragosto spiega Andrea Marchesin, comandante della polizia locale.



Con i dati recuperati, tra i quali il modello e il colore della bici utilizzata, la polizia locale opitergina è riuscita a individuare il responsabile, colto tra l'altro in flagranza in quanto stava imbrattando un cestino all'interno del parco pubblico Ca' Diedo. Il giovane, residente in un comune limitrofo alla città opitergina, è minorenne, pertanto è stato necessario convocare i genitori. Il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità confermando di essere l'autore di diverse altre scritte.



«Ha chiesto un incontro con la sindaca Scardellato per scusarsi e proporre di pulire le aree danneggiate». Durante i controlli è stato individuato anche un altro vandalo intento ad imbrattare dei cestini con lo spray. Stavolta un maggiorenne, residente in un altra provincia, ma ospite in città da amici per un breve soggiorno. Invece di pensare a divertirsi in serenità non ha trovato di meglio da fare che imbrattare con lo spray; anche per lui denuncia per imbrattamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA