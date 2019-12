Autostrade, lettera di Benetton: «Basta odio contro la mia famiglia. Chiedo serietà, non indulgenza»

di Luciano Benetton

Gentile Direttore,trovo necessario fare chiarezza su un grande equivoco, nessun componente la famiglia Benetton ha mai gestito Autostrade. La famiglia Benetton è azionista al 30 per cento di Atlantia che a sua volta controlla la società Autostrade. Atlantia è una azienda quotata in borsa che ha il 70 per cento di azionisti terzi nazionali e internazionali, tra cui sono presenti importanti fondi sovrani e investitori a lungo termine, che nulla hanno a che vedere con la famiglia Benetton.Le notizie di questi giorni su omessi controlli, su sensori guasti non rinnovati o falsi report, ci