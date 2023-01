Automobilisti nel mirino della polizia: in dodici sorpresi alla guida ubriachi

TREVISO - Automobilisti nel mirino della polizia che la scorsa notte, tra il 20 e il 21 gennaio, ha fatto controlli mirati nel centro storico di Treviso. I servizi organizzati dalla sezione della Polizia Stradale di Treviso, hanno permesso di controllare 70 veicoli e 76 persone, di queste 12 risultavano in stato di ebbrezza alcolica, condizione che in 4 casi ha avuto anche conseguenze penali, mentre 6 guidavano senza far uso delle cinture di sicurezza e 4 sono state sorprese a telefonare durante la guida. Inoltre due automobilisti non si sono fermati all’alt imposto e premendo sull'acceleratore hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti, controllati e sanzionati per aver creato pericolo e generato allarme. Complessivamente sono state 39 le infrazioni al Codice della Strada contestate, condizione questa che ha determinato il ritiro di 15 patenti di guida e di 1 carte di circolazione e la decurtazione di 202 punti patente. C'è stata poi una donna residente nel padovano, sorpresa a guidare con una patente contraffatta, un reato che prevede fino a due anni di reclusione e una sanzione amministrativa che fa scattare un verbale da 5.110 euro oltre al fermo del veicolo (regolarmente assicurato) per un periodo di tre mesi.