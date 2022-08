TREVISO - Aveva lasciato parcheggiata la sua auto davanti al cancello di casa come ogni sera, nell’apposito spazio riservato. E mai avrebbe pensato che la sua Lancia Y venisse centrata da un’auto impazzita, finita fuori strada proprio in quel tratto. Dopo il botto violentissimo, il conducente della vettura che l’ha investita ha ingranato la marcia e si è precipitosamente dato alla fuga. Senza farsi più vivo.

BRUTTA SORPRESA

Il proprietario dell’auto distrutta si è accorto dell’accaduto soltanto al mattino: ha aperto il cancello di casa e al posto dell’auto si è trovato davanti un mucchio di ferraglia che finirà dritta dal demolitore. La vicenda è stata resa nota ieri pomeriggio dal proprietario, Manuel Colantoni, 30 anni, residente al civico 111 di via Santa Bona Vecchia a Treviso. Spiega Manuel: «Avevo parcheggiato la mia auto come sempre davanti al cancello di casa. Ma ieri mattina mi sono trovato davanti questa “sorpresa”. Oltre alla mia Lancia Y, a terra c’era anche qualche pezzo dell’altra auto, una Mercedes, come poi ho scoperto. Nella zona non ci sono telecamere, ma ho chiesto aiuto a un vicino. E quella della sua abitazione ha ripreso la scena, avvenuta esattamente 45 minuti dopo la mezzanotte di martedì». E dunque che ha fatto? «Mi sono subito recato al comando della Polizia stradale, poi ho verificato con la Polizia locale di Treviso se per caso qualche altra telecamera avesse filmato l’incidente. In queste ore stanno verificando proprio questo». Cosa si vede nel video? «L’uomo alla guida stava proseguendo in direzione Ponzano. Ha imboccato la semicurva allargandosi troppo ed è finito dritto contro la parte posteriore della mia auto, parcheggiata a sinistra della strada, di fronte al mio cancello. La Lancia è poi finita contro il muretto di fronte, restando schiacciata. Un botto violentissimo, come si vede nel video. Ormai la mia auto dovrà essere buttata. Ma l’altra vettura, una Mercedes bianca con tettuccio nero, è nuova. La targa? Nel video si vede che quella anteriore rimane attaccata al paraurti, seppur a penzoloni. E dunque non sono riuscito a leggerne i numeri. Siccome le indagini stanno proseguendo, invito prima il responsabile a contattarmi per trovare una soluzione. Altrimenti rischia una denuncia».

ALTA VELOCITA’

Il problema dell’alta velocità non è nuovo in questa zona. «Sono stati inseriti in passato dei rallentatori, ma ce ne vorrebbe uno proprio qui davanti. Ogni sera ci sono auto che sfrecciano a tutta velocità. Per me, padre di famiglia con due figli e un terzo in arrivo, non è proprio il massimo. Spero vengano presi provvedimenti quanto prima».