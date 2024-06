TREVISO - Autocisterna fuori controllo sfonda la recinzione di un'abitazione e centra in pieno una centralina del gas e un camper parcheggiato in giardino. Solo per puro miracolo non ci sono stati feriti. L'unico ricoverato in ospedale è l'autista del tir, colto da un malore mentre si trovava al volante del mezzo pesante lungo la Castellana. L'uomo, 50enne italiano, è stato trasferito in pronto soccorso al Ca' Foncello. Le sue condizioni sono buone. L'incidente è avvenuto oggi 12 giugno a Treviso.

La dinamica

Il camion si trovava all’interno di un parcheggio quando si è mosso ed è finito nel cortile dell’abitazione contro un camper posteggiato davanti all'edificio. Danneggiato anche un contatore del gas. I vigili del fuoco accorsi dal comando, hanno messo in sicurezza il mezzo e tamponato la perdita di metano fino a l’intervento dei tecnici della rete gas. L’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.