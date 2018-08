© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARENO DI PIAVE - Unsi è incendiato in via Baradei 11 all'interno dell'azienda agricola di Bruno Cattelan. Non ci sono feriti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco Conegliano APS più un'autobotte. L'intervento è durato un'ora. Accertamenti in corso sulle cause.