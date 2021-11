TREVISO - Mobilità di Marca (Mom), l'azienda del trasporto pubblico di Treviso, installerà a bordo dei propri bus un pulsante che attiverà i monitor della centrale operativa

della Questura per visionare in diretta le immagini delle telecamere interne, in caso di situazioni critiche.

Il progetto, chiamato «Panic Botton», al momento riguarda 67 autobus della flotta in servizio, 28 in ambito urbano e 39 su linee extraurbane, a bordo dei quali è...

