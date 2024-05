TREVISO - Arrivano i primi tre mini-bus elettrici, da 35 posti, che percorreranno le vie della città di sera e di notte. Il nuovo servizio ribattezzato Mom+, aggiuntivo a quello ordinario, funzionerà a chiamata. Si partirà con una sperimentazione nei giorni di venerdì e sabato. In questi, dal 14 giugno al 7 settembre, sarà possibile prenotare il proprio viaggio dalle 20.30 fino a mezzanotte, tra l’altro con una certa elasticità sulla fine del servizio. Senza costi aggiuntivi. Il bus a chiamata non costerà di più. Il prezzo del biglietto sarà quello previsto nel tariffario approvato lo scorso luglio (2 euro per il ticket urbano). Anzi, al Comune di Treviso verranno assegnati 1.000 biglietti da distribuire in modo gratuito per promuovere l’avvio del nuovo sistema. E chi è abbonato potrà prenotare e poi salire a bordo normalmente.

La svolta

«Si tratta di una svolta epocale – sottolinea Andrea De Checchi, assessore alla mobilità – pensata per andare incontro alle esigenze di residenti che anche dopo cena potranno muoversi senza usare mezzi propri, lavoratori che finiscono il turno e turisti che potranno godersi la città e i quartieri con mezzi pubblici in orario serale. Servizi come questo si sintetizzano in due aspetti fondamentali: più mobilità sostenibile e più attrattività per la città».

Fermate e quartieri

In questa prima fase Mom renderà disponibile il bus a chiamata di sera e di notte su 262 fermate in una superficie di oltre 15 chilometri quadrati del territorio comunale di Treviso. Alcuni quartieri per ora sono rimasti fuori: Fiera, Sant’Angelo, Canizzano, la zona dell’aeroporto, parte di Santa Maria del Rovere. Ma il primo obiettivo è partire con il piede giusto, garantendo il servizio senza contrattempi. Sulla carta sarà possibile arrivare a trasportare fino a 3mila passeggeri tra le 20.30 e mezzanotte. Come funzionerà? I cittadini potranno prenotare il loro viaggio da 7 giorni fino a 30 minuti prima di salire a bordo. Ci sono due possibilità: tramite la nuova App Mom+, che consentirà anche di seguire l’arrivo del bus, grazie al Gps, sulle mappe del proprio smartphone; oppure telefonando allo 0422.588611 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 18.30). Si dovrà indicare la fermata di partenza, l’orario in cui si vuole prendere il bus e la fermata d’arrivo. Dopodiché ci penserà il “cervellone” di Mom a mettere assieme le richieste fornendo agli autisti, attraverso una sorta di navigatore aggiornato in tempo reale, sia l’itinerario più veloce che le fermate da servire. Al momento della richiesta, la prenotazione sarà già confermata con un margine di 15 minuti in più o 15 minuti in meno rispetto all’orario indicato. E di seguito si riceverà la conferma dell’orario esatto via Sms o sull'App. Il cuore pulsante del nuovo sistema sta nella piattaforma informatica che dà vita agli itinerari. Quest’ultima è stata messa a punto da via Transportation, colosso statunitense specializzato in soluzioni per la mobilità pubblica che ha stretto un accordo con Autoguidovie, la società privata che controlla il 30% di Mom. Il software è già stato testato in città come Crema e Pavia. Ora tocca al capoluogo della Marca. L’investimento di Mom, compreso il finanziamento arrivato dalla Regione, è di circa 400mila euro. «Si parte con la sperimentazione a Treviso, ma non solo – sottolinea Giacomo Colladon, presidente di Mom – il 10 giugno il servizio a chiamata partirà anche a Villorba e di seguito a Vittorio Veneto». Ma in queste due città le cose saranno diverse: il servizio su prenotazione funzionerà di giorno al posto delle corse ordinarie negli orari meno frequentati, cioè dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 14.15 alla fine del servizio. «Siamo orgogliosi di presentare il nuovo servizio sperimentale a chiamata che sarà attivo a Treviso, Villorba e Vittorio Veneto – tira le fila Stefano Marcon, presidente della Provincia, ente che detiene la maggioranza relativo di Mom – uno strumento facilmente accessibile, sviluppato con l’obiettivo di rispondere ancor meglio alle necessità dei cittadini e, contemporaneamente, di ottimizzare le tratte in un’ottica di sostenibilità e riduzione dell’impatto sull’ambiente».