VILLORBA - La Autobahn Lease spa è stata dichiarata fallita. Finisce così la corsa della società di leasing, con sede in viale Felissent a Villorba, che solo l'anno scorso aveva vinto in tribunale contro l'Agenzia delle Entrate, ottenendo la conferma che i debiti fiscali erano stati causati dall'emergenza Covid. Adesso le cose sono cambiate. Dopo la fine dell'emergenza sanitaria, almeno sulla carta, l'Agenzia delle Entrate ha ripreso le attività nei confronti di chi ha posizioni aperte per tasse non pagare. E venerdì il tribunale di Treviso, sezione fallimentare, ha bocciato la proposta avanzata dalla Autobahn Lease di avviare il concordato per poter avere il tempo di mettere a punto un piano di ristrutturazione del debito. E nella stessa sentenza ne ha contestualmente dichiarato il fallimento.



LA STORIA

La vicenda è complessa. Va avanti da più di un anno. Già nel febbraio dell'anno scorso, infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva trascinato la società in tribunale chiedendone il fallimento. Secondo l'ente deputato alla riscossione dei tributi, i debiti fiscali che la società aveva accumulato ne avrebbero configurato lo stato di insolvenza. Ma, di fatto, in quell'occasione il tribunale aveva stabilito che quei debiti erano frutto di un'azione dello Stato, che a causa dell'emergenza Covid aveva sospeso i pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti o, come nel caso specifico, dei leasing, impedendo quindi alla società di incassare denaro dai suoi clienti. Così era stata rigettata l'istanza di fallimento presentata dall'Agenzia delle Entrate. I giudici avevano dimostrato la non esistenza dello stato di insolvenza: da un lato non c'erano procedure esecutive pendenti e dall'altro, stando ai bilanci, nel 2020 la società aveva realizzato un utile di esercizio di 179mila euro. In più, i debiti fiscali contestati non erano risultati esigibili perché fino al 31 gennaio 2021 erano sospesi i termini di pagamento delle entrate, tributarie e non tributarie. E Autobahn Lease aveva la possibilità di presentare istanza di rateizzazione delle somme ancora dovute al fisco sulla base del decreto Rilancio e del decreto Ristori.



VITTORIA TEMPORANEA

A conti fatti, però, la vittoria contro l'Agenzia delle Entrate è stata solamente temporanea. Dopo la fine della sospensione dei pagamenti delle rate, è arrivata la dichiarazione di fallimento della società. Il tribunale ha già fissato per il 5 gennaio il termine per il deposito di ammissione allo stato passivo. Di seguito, il mese successivo, il 7 febbraio, lo stato passivo verrà esaminato davanti al giudice delegato. (m.f.)