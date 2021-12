CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Intascavano le caparre per auto importate dalla Germania mai consegnate, sparendo poi nel nulla. Un raggiro da centinaia di migliaia di euro che ieri, dopo mesi di indagini, ha portato in carcere Paolo Stevan, 48enne bassanese, considerato l'architetto dell'organizzazione. L'uomo, irrintracciabile per tutta la mattinata, si è costituito nel tardo pomeriggio alla caserma dei carabinieri di Castelfranco. Nei suoi...

