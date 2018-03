Suv nuovi e vecchi catorci: in strada 318mila automobili senza revisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Da utilitarie ormai vetuste ane fa, tutti non sottoposti ai dovuti controlli su sicurezza e inquinamento. Sulle strade della Marca circola un esercito di auto fuori norma:. Secondo l'osservatorio di Facile.it, sito internet specializzato nel confrontare polizze assicurative, sulla base dei dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,a fine ottobre scorso, risultano 58.897 automobili private che non hanno compiuto il dovuto passaggio in officina entro i termini previsti dalla legge. Senza contare motocicli, mezzi pubblici, auto a noleggio e altri tipi di veicoli.Su scala regionale, quello trevigiano è il secondo contingente più numeroso,in cui si contano 70.482 macchine non revisionate. Econ 58.730, e Vicenza, con 55.009. Anche in termini percentuali, Treviso è ai vertici della classifica veneta: considerando un parco auto pari a 456.234 unità nel 2017, manca del via libera alla circolazione poco meno del 13% del totale. In questo caso il primato negativo spetta alla provincia di Rovigo, dove le quattro ruote senza revisione, in termini assoluti, non raggiungono quota 18mila, ma rappresentano il 15,5% dell'intero patrimonio automobilistico provinciale. Verona si attesta al 13,9 per cento, mentre la percentuale più ridotta spetta al Bellunese, con 9.2 punti, seguita da Vicenza, all'11,6.In tutto il Veneto sonoi, su un parco circolante di circa due milioni e mezzo di vetture. Ancora più allarmante la situazione a livello nazionale: comprendendo tutti i tipi di veicoli, uno su quattro non è in regola. Vale a dire, poco più di 13 milioni di mezzi su circa 52 milioni totali. Tra le varie regioni, laconquista a mani basse il record sia in termini assoluti (1.869.504), sia in proporzione al parco circolante complessivo, con il 40,72% degli automezzi che, in base alla norma, dovrebbe rimanere in garage.