Auto piomba nel parcheggio e rischia di investire due donne e una bambina. La conducente era ubriaca tre volte oltre il limite

TREVISO - Ubriaca al volante piomba nel parcheggio e rischia di falciare due donne e una bambina. Dramma sfiorato domenica, a margine della corsa "Treviso in rosa". Una 40enne moldava ha perso il controllo della sua Audi station wagon mentre svoltava dal put verso il parcheggio tra porta San Tomaso e Varco Manzoni.

Prima ha colpito un'auto in sosta, poi ha rischiato di investire mamma, bimba e un'amica di famiglia, sotto gli occhi del papà della piccola. Le donne stavano raggiungendo l'area di partenza della corsa. L'automobilista si è schiantata poco dopo contro la staccionata della pista ciclabile. La polizia locale intervenuta sul posto, ha eseguito gli accertamenti, scoprendo che la straniera si era messa alla guida dopo aver bevuto: l'alcoltest ha registrato un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi per litro di sangue.

Più del triplo della soglia di legge. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente le è stata ritirata. Mentre il papà della piccola ha rivolto un plauso agli agenti: "Sono stati gentilissimi, mi hanno aiutato anche a mantenere l'autocontrollo nei confronti di chi stava per investire tre persone".