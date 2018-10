L'auto preferita dai trevigiani? Un classico... /La classifica

TREVISO - Treviso è la provincia dove Mercedes Benz continua a essere l'auto più venduta del settore "premium". Il dato, certificato dal Ministero dei trasporti, è stato reso noto oggi dal Gruppo Carraro, concessionaria di Susegana (Treviso) con filiali in Veneto e in Friuli Venezia Giulia del marchio di Stoccarda, sia per quanto riguarda le autovetture che i veicoli industriali.



Mercedes, che a livello nazionale si piazza tra le due antagoniste tedesche con 46.271 immatricolazioni (Audi 49.024 e Bmw 44.404), nelle tre province dove opera Carraro (Belluno, Treviso e Venezia) si colloca al primo posto con 1.374 immatricolazioni (755 nella sola Marca) rispetto alle 1.087 Audi e alle 788 Bmw.



Carraro ha al via il progetto di "best customer experience", con l'installazione di una rete di 10 centraline di ricarica per le auto elettriche, alcune delle quali in accordo con Enel, a disposizione di tutti gli automobilisti. Le nove filiali in 4 province presto diventeranno 10 dopo l'apertura della nuova sede a Venezia, oggi in fase di costruzione.

