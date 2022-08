MORIAGO DELLA BATTAGLIA - Sfiorata la tragedia a Moriago della Battaglia. Due giovani marocchini, dopo una notte passata in alcuni locali del Quartier del Piave, prendono l’auto di un connazionale e si schiantano contro alcune vetture parcheggiate nel piazzale del concessionario Favero Auto tirando dritti a uno stop. L’episodio si è verificato ieri - 27 agosto - all’alba, verso le 5.45, all’altezza dell’incrocio tra via Aldo Moro e via San Gaetano, la strada che dal centro di Moriago della Battaglia porta a Col San Martino.



LA RICOSTRUZIONE

Stando al racconto di alcuni testimoni, e a fronte dei rilievi effettuati dai carabinieri di Valdobbiadene intervenuti, è stato appurato che i due giovani magrebini si trovavano a bordo di una vecchia Fiat Bravo, già gravata da un fermo amministrativo, di proprietà di un loro connazionale. Sono arrivati a tutta velocità dalla frazione di Mosnigo lungo via Aldo Moro e, giunti all’incrocio, non hanno rispettato il segnale di stop e hanno attraversato la strada finendo prima per abbattere alcuni segnali stradali e poi parte della recinzione della mostra all’aperto del concessionario Favero Auto. La folle corsa è terminata contro alcune delle auto in sosta, provocando danni per migliaia di euro (ancora da quantificare nello specifico, anche se da una prima stima si parla di circa ventimila euro). Fortuna ha voluto che nel momento in cui l’auto dei due giovani ha tirato dritto allo stop non sopraggiungesse nessuno, né in auto né a piedi o in bicicletta. Ad avere la peggio, dopo essere stata centrata dalla Fiat Bravo condotta da due dai due magrebini, è stata una Land Rover Discovery: la vettura, colpita frontalmente, ha riportato danni anche al motore. Non è stata l’unica: il botto ha danneggiato anche altre due auto che erano parcheggiate vicino. Danni che vanno a sommarsi a quelli della recinzione, completamente divelta, e quelli dei cartelli stradali abbattuti, per i quali il Comune presenterà il conto.



IL TESTIMONE

«Non erano ancora le sei del mattino, aveva appena fatto chiaro - racconta un testimone che abita proprio a ridosso dell’incrocio - quando sono stato svegliato da un rumore di lamiere. Ho subito capito che si era trattato di un incidente così sono saltato giù dal letto, ho infilato pantaloni e maglietta e mentre mi affacciavo alla finestra ho visto due giovani che, a petto nudo, scappavano a piedi verso il centro del paese. Uno dei due era pure ferito. si vedeva che sanguinava dalla testa e dalla spalla sinistra. Ho chiamato il 112 e sono uscito di casa. I carabinieri, tramite il numero di targa, sono risaliti al proprietario dell’auto, un cittadino magrebino che abita non lontano dal concessionario. Con il suo aiuto i militari sono poi risaliti ai due giovani di Sernaglia della Battaglia che sembra avessero già creato problemi alcune ore prima in un locale di Fontigo, al punto che erano già dovuti intervenire i carabinieri. Numerose le violazioni al codice della strada a carico sia dei due giovani che del proprietario, responsabile dell’omessa custodia di un mezzo già gravato da fermo amministrativo.