PAESE (TREVISO) - A poche ore dall'arresto in via PInelli a Treviso del piromane che incendiava le vetture, una nuova auto in fiamme questa volta a Paese in via in via Cal Morganella. Il rogo è divampato questa mattina attorno alle 8, sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma la macchina è da buttare.