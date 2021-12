CORDIGNANO - L'auto va a fuoco all'improvviso, subito dopo aver passato la barriera dell'autostrada, senza avvisaglie di malfunzionamento. La donna alla guida accosta a causa del fumo denso e nero che esce dal vano motore sotto il cofano. È preoccupata anche perché in auto ci sono due bambini. Il conducente di un camion vede la scena, capisce al volo quello che sta succedendo ferma il tir, scende e aiuta la malcapitata a far uscire i bambini. Tenta pure di circoscrivere il rogo con un estintore, ma senza successo. Subito dopo l'auto viene avvolta dalle fiamme, sotto gli occhi increduli dei presenti. L'episodio è accaduto ieri nel primo pomeriggio lungo l'autostrada A28, tra i caselli di Conegliano e Sacile Ovest.

ATTIMI DI PAURA

L'Alfa Romeo 159 stava proseguendo in direzione di Pordenone e apparentemente nulla avrebbe fatto presagire quello che è accaduto qualche minuto dopo. La conducente si era fermata alla barriera di Cordignano, poi quando è ripartita, ecco il fumo uscire da sotto il cofano: erano da poco passate le 13. Allarmata, la donna ha subito arrestato l'auto, parcheggiando lungo la corsia di emergenza. Nel frattempo un camionista di passaggio ha adocchiato la scena e, intuendo quanto sarebbe accaduto da lì a poco, ha fermato il mezzo, è sceso e ha dato una mano alla malcapitata, facendo uscire i due bambini il più velocemente possibile. L'operazione è riuscita nel giro di pochi secondi e nessuno, fortunatamente, si è fatto male. Subito le fiamme hanno cominciato a svilupparsi e a circondare l'Alfa. E dunque lo stesso soccorritore ha provato a spegnere il rogo con un estintore. Tuttavia, a causa delle fiamme non è riuscito ad aprire il cofano, visto che da lì è scoccata la prima scintilla. Non c'è stato altro da fare che avvertire i Vigili del Fuoco di Conegliano.

I SOCCORSI

Nell'attesa dell'intervento, le fiamme hanno completamente avvolto il mezzo sotto gli occhi della conducente. Subito dopo sono arrivati i pompieri che in pochi minuti hanno spento le fiamme con la schiuma. L'episodio non ha interessato altri mezzi. Per la donna e i due bambini dunque solamente tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica. Lungo l'autostrada, anche per il poco traffico di quel momento, non sono stati segnalati disagi alla circolazione. Le operazioni di messa in sicurezza sono durate all'incirca un'ora. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.